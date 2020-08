Eigens für Sozialbetrug Busunternehmen gegründet

Arbeitslosengeld, Mindestsicherung oder Familienbeihilfe - allesamt Sozialleistungen, die grundsätzlich nur in Anspruch genommen werden dürfen, wenn man auch in Österreich seinen Lebensmittelpunkt hat. Dies sahen aber mehr als 1000 Kosovaren offenbar anders. Sie waren einzig und allein zum Schein bei uns gemeldet, lebten in ihrer Heimat - und kassierten dennoch groß ab.