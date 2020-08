Kepler Uniklinikum braucht jetzt externe Hilfe

Eineinhalb Jahre ist Clemens Schmitt, von der Berliner Charité geholt, nun schon Primar der Uniklinik für Hämatologie und internistische Onkologie an der Linzer KUK und Unversitätsprofessor für das gleichnamige Fach. Seine Krebsforschung betreibt er in Berlin und künftig auch in Linz erfolgreich weiter. In der Patientenversorgung gibt es aber durch Abgänge von Fachärzten zunehmend Personalprobleme, die, wie berichtet, auch schon SPÖ-Gesundheitssprecher Peter Binder in Sorge versetzen. Bleibt unter diesen Umständen die onkologische Versorgung am KUK sichergestellt? „Selbstverständlich“, beteuert Franz Harnoncourt. Chef der Gesundheitsholding des Landes, zu der das KUK gehört.