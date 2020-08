Samsung zeigt neues Falt-Handy und Galaxy Note 20

8K-Videofunktion, neue Notiz-Features

Beide Geräte sollen Videos bis in 8K-Auflösung (bei 24 Frames pro Sekunde) aufnehmen können, wobei wohl kaum jemand ein Abspielgerät für so scharfe Clips zu Hause hat. Die Audioqualität beim Filmen will man optimiert haben. So können Nutzer nun kontrollieren, welches Mikrofon für die Aufnahme herangezogen wird, und etwa bei der Verwendung der hauseigenen Galaxy Buds als Mikrofon auch von dessen Fähigkeiten zur Geräuschunterdrückung profitieren. Mangels Klinkenstecker eine dankbare Möglichkeit für Handyfilmer, klaren Sound aufzunehmen.