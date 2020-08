Demonstration für die Pensionsgleichheit der Frau

In Österreich erhalten Frauen durchschnittlich die Hälfte der Pension von Männern. „Das Erwerbsleben der Frau besteht oft aus Teilzeitarbeit, Schwangerschaftspausen oder leicht bewerteten Berufen. Zusätzlich sind Frauen für die Kinder zu Haue. Dadurch entsteht leider oft eine Diskriminierung“, erklärt Ana Blatnik, Vorsitzende der Kärntner SPÖ Frauen. Um auf diese Ungerechtigkeit hinzuweisen, fand am Dienstag in der Landeshauptstadt eine Demonstration der SPÖ Frauen statt. „Es gehört gehandelt! Deshalb versuchen wir zu sensibilisieren und auf die Missstände hinzuweisen“, so Landesrätin Sara Schaar.