Rendi-Wagner: Mehr Schutz für prekär Beschäftigte

Gewerkschaft fordert Gipfel zu prekärer Arbeit

Zur Seite sprang der SPÖ-Chefin dabei ÖGB-Chef Wolfgang Katzian. In einer Aussendung forderte er am Sonntag einen Gipfel zu prekärer Beschäftigung. Er wies darauf hin, dass auch vor der Pandemie schon 300.000 Menschen in Österreich als „working poor“ galten, also das sie trotz bezahlter Arbeit unter der Armutsgrenze leben. In Österreich seien 1,3 Millionen Arbeitnehmer in Arbeitsverhältnissen tätig, die nicht unbefristet seien, sondern in Teilzeit, geringfügig, befristet, als Praktikant oder Leiharbeiter.