„Er ist für jedes Amt in der Republik geeignet“

Die Wahl im Burgenland stilisierten Sie zur Richtungswahl in der SPÖ hoch. Das ist ein halbes Jahr her. Doch selbst in den Ländern, die die SPÖ regiert - etwa Kärnten -, wurden Ihre Prestigeprojekte à la Mindestlohn bisher nicht eingeführt. Ärgert Sie das?

Doskozil: Natürlich ärgert mich das. Nehmen wir den Portier mit 1200 Euro im Monat: Wenn der im Fernsehen hört, dass wir Sozialdemokraten dafürstehen, dass man sich von seinem Gehalt was leisten können muss, dann wird sich der denken: Was reden die da eigentlich für einen Blödsinn?