Kaltschmid: „Vorwürfe sind aus der Luft gegriffen“

„Liegt in deren alleiniger Verantwortung“

Dass es zur Beschäftigung von Asylwerbern in Heimen grundsätzlich einen Generalversammlungsbeschluss von politischer Seite gegeben habe, sei korrekt und richtig erfolgt. „Der springende Punkt ist, dass in der Dienstanweisung klipp und klar auf den gesetzlichen Rahmen hingewiesen wurde. Wenn die Geschäftsführung das einfach weiter interpretiert, dann liegt es in deren alleiniger Verantwortung“, sagt der Grüne.