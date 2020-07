Neue Details belasten die grüne Landesrätin

Sollte die Landesrätin mit ihrer Reaktion hingegen auf die Vorgehensweise bezüglich der zehn illegal beschäftigen Asylwerber abgezielt haben, so gibt es auch hier Ungereimtheiten. Die Asylwerber wurden von 1. September 2018 bis 4. Jänner 2019 nicht rechtens beschäftigt. Doch Bachmeier befand sich im September wochenlang auf Urlaub und wurde mit 1. Oktober 2018 suspendiert. Danach ist er nicht mehr in sein Büro zurückgekehrt, seine Büroschlüssel und sein Tablet hat er im September abgegeben. Folglich gab es ab dem 1. Oktober für sechs Wochen keinen Verantwortlichen in der Geschäftsführung. Bachmeier dürfte somit tatsächlich – wie er ausgesagt hat – mit der illegalen Beschäftigung der zehn Asylwerber nichts zu tun gehabt haben...