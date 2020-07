Bereits mehr als 5000 Corona-Tote in Südafrika

Gesundheitsminister erinnert an Einhaltung der Maßnahmen

Gesundheitsminister Zweli Mkhize appellierte an die Bevölkerung, die Hygieneregeln genau zu beachten und Atemschutzmasken zu tragen. Die Regierung sei besorgt, weil unter den Menschen anscheinend „Müdigkeit“ eingesetzt habe und sie in einer Phase, in der die Ausbreitung des Virus im Land zunehme, nicht mehr wachsam genug seien.