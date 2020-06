Mehr als 100.000 Corona-Infektionen in Südafrika

Die Zahl der registrierten Neuinfektionen in dem Land hatte zuletzt deutlich zugenommen. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) entfällt mehr als die Hälfte der in ganz Afrika erfassten Coronavirus-Infektionsfälle auf Südafrika. Die Zahl der offiziell verzeichneten Corona-Toten in dem Land lag am Montag bei 1991. Binnen 24 Stunden zählten die Behörden 61 weitere Todesfälle.