Corona hat dem Rausch den Krieg erklärt

„So viel hatte ich in meinem ganzen Leben noch nicht zu tun“, sagt Hugo Saenz Martinez. Unzählige Medienanfragen beantwortet der freundliche Mallorquiner zurzeit. Die Regierung hatte, wie berichtet, die großen Discos am Ballermann und in Magaluf geschlossen. Corona könnte der geplanten Umstrukturierung des Tourismus den nötigen Rückenwind geben. „Wir wollen diese asozialen Touristen hier nicht haben“, fand Minister Iago Negueruela deutliche Worte.