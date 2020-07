FH Spittal: Ein Roboter übergab die Urkunden

Die Fachhochschule Kärnten hat seit Gründung im Jahr 1995 an die 8.000 Absolventen in den Studienbereichen Bauingenieurwesen & Architektur, Engineering & IT, Gesundheit & Soziales sowie Wirtschaft & Management. Aktuell gibt es 2.500 Studierende in 34 Studiengängen (Bachelor und Master). Im Jahr 2020 werden an die 600 ihr Studium an der FH Kärnten abschließen.