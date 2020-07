Leukämie: Neue Hoffnung für die kleinen Patienten

Ein eigener Therapiepfad für jeden Patienten

In der Praxis ist es die Summe vieler Anpassungen in der Therapie, die am Ende für die kleinen Patienten weniger Nebenwirkungen und bessere Therapieerfolge bedeuten. Crazzolara: „Wir konnten die Anzahl der Patientinnen und Patienten, die mit einem neuen Medikament zur Vorbeugung einer Pilzerkrankung behandelt werden mussten, reduzieren. Es blieb ihnen also nicht nur eine Infektion erspart, sondern auch eine damit verbundene invasive Behandlung. Damit kann die Therapieverträglichkeit erhöht werden.“