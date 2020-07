Urlauber beim Schwammerlsuchen schwer gestürzt

Ein 59-jähriger Urlauber aus Wien ist am Dienstag beim Schwammerlsuchen am Mirnock schwer gestürzt und kam erst auf der Mirnockstraße zum Erliegen. Spaziergänger fanden den bewusstlosen Mann, welcher in weiterer Folge von der Rettung in das Krankenhaus Spittal an der Drau gebracht wurde.