Mit dem „Zebär-Eis“ kranke Kinder unterstützen

Den Slogan „Twice as nice“ erfand Maria-Anna Gleirscher aus der 2C. In Zukunft plant die Gründerin des Tiroler KAT6A-Vereins, Monika Rammal, mit Schulen in jedem Bundesland zusammenzuarbeiten: „Eine HAK in Niederösterreich konnten wir bereits als Partner gewinnen.“ Die Schüler können durch die Kooperation das Thema „KAT6A“ — und später eventuell auch noch andere seltene Krankheiten – in ihrer Vorwissenschaftlichen Arbeit behandeln. Dadurch soll im ganzen Land mehr Aufmerksamkeit auf das Thema gelenkt werden.