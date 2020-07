Anschober: „Pandemie ist noch nicht am Höhepunkt“

In einer Aussendung des Ministeriums hob Anschober dabei vor allem die rasanten Zuwächse in den USA mit rund 59.000 weiteren bestätigten Fällen auf insgesamt mehr als 3,3 Millionen, in Brasilien (plus 24.800 auf 1,8 Millionen), in Indien (plus 28.600 auf 850.000), aber auch in Südafrika (plus 12.000 auf 276.000) hervor. In Europa fielen vor allem Zuwächse am Westbalkan auf: unter anderem Serbien (plus 393 bestätigte Neuinfektionen auf bisher 18.360), Kosovo (plus 216 auf 4931) und Bosnien-Herzegowina (plus 158 auf 6877). Österreich werde daher seine Grenzkontrollen an den nächstgelegenen Übergängen verstärkt fortsetzen.