Österreich verhängt Reisewarnung für Westbalkan

Wie bereits zuvor durchgesickert war, vollzieht die österreichische Regierung angesichts der steigenden Corona-Zahlen in der Region eine 180-Grad-Wende in der Frage der Grenzöffnung zum Westbalkan hin. Für Serbien, Bosnien-Herzegowina, den Kosovo, Nordmazedonien, Albanien und Montenegro wurde eine Reisewarnung ausgesprochen. Der Grund: In Österreich gebe es bereits Corona-Fälle, die auf Reisende vom Westbalkan zurückzuführen seien, sagte Schallenberg. Viele Österreicher bzw. in Österreich Arbeitende sind familiär in diesen Staaten verwurzelt. In Slowenien und Kroatien seien ebenfalls vermehrt Cluster von Neuerkrankungen durch Rückkehrer vom Westbalkan zu beobachten.