Im Auge des Sturms ist der Wetterjäger daheim

Ein Highlight: Am Weißachgraben bei Schwoich legte sich Markus kürzlich nach einem Starkregen auf die Lauer - und dokumentierte, wie aus einem weißen Rinnsal in Sekunden eine Sturzflut wurde. Das Video wurde 2701-mal geteilt und weltweit von 879.731 Menschen gesehen. Ein anderes Adrenalin-Erlebnis hatte Markus in Polen - als er nur einige Hundert Meter von einem Tornado entfernt war („Ich spürte den warmen Sog am Körper“).