Ein großes Unwetter stoppte Austria Klagenfurt

Die Austria tat sich in Horn lange schwer - zweimal musste man einen Rückstand wettmachen. Das erledigte Markoutz mit einem „Doppelpack“ - mit 2:2 ging’s in die Pause. Dann ging die Welt unter - Sturm, Wassermassen, Hagel! Der Wiener Referee Josef Spurny verschob zweimal um je 15 Minuten - dann Abbruch! „Es war wegen Blitz und Donner einfach zu gefährlich“, so Spurny. Wann nachgetragen wird, ist noch unklar. „Ich glaub nicht, dass wir Samstag spielen können. Der Platz steht unter Wasser, das Gewitter soll noch länger andauern“, so Micheu.