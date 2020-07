Frau schlägt Salto bei Sturz mit Fahrrad

Die Villacherin (47) war am Mittwoch gegen 9.20 Uhr auf der Völkendorfer Straße in Villach in Richtung stadteinwärts unterwegs, als ein 78-jähriger Pkw-Lenker von einem Parkplatz kommend nach links auf die Hauptstraße einbog. Um eine Kollision mit dem Auto zu verhindern, musste die Radfahrerin eine Vollbremsung einleiten, schlug einen Salto über ihr Fahrrad und stürzte auf die Fahrbahn. Es kam bei diesem Unfall vermutlich zu keiner Berührung der beiden Fahrzeuge. Da der Autolenker vom Verkehrsunfall nichts bemerkt hatte, fuhr er ohne anzuhalten weiter.