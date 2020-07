Karambolage von vier Fahrzeugen in Steindorf

Aus bisher ungeklärter Ursache ist Montagnachmittag ein 65-jähriger Steirer in Steindorf mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn geraten und gegen einen Lkw geprallt. Dieser Unfall zog eine Karambolage von gesamt vier Fahrzeugen nach sich. Zwei Lenker wurden verletzt, an einem Pkw und an dem Lkw entstand ein Totalschaden.