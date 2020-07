So unbeschwert wie der Herr Bundespräsident gleiten wenige in die Sommerferien. Aber jeder, dem in diesem Jahr die Flucht vor der Wirklichkeit gelingt, kann sich glücklich schätzen. Nicht alle können die existenziellen Sorgen, die realen Ängste vor dem Virus und die Unerbittlichkeit in der Politik ignorieren. Was sich da nicht einmal mehr im Verborgenen des Untersuchungsausschusses abspielt, ist schon von besonderer Feindseligkeit.