Mit Papierflieger! VdB wünscht schöne Ferien

Corona-Debatte überschattet Ferienbeginn

Ferienbeginn ist am Freitag in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland, die restlichen Bundesländer folgen eine Woche später. Ausnahmen gibt es heuer in Oberösterreich, weswegen am Donnerstag eine weniger erfreuliche Schuldebatte entflammte. In fünf Bezirken dort wurden Schulen und Kindergärten bereits geschlossen, weil es in der Gegend zu einem deutlichen Anstieg an Coronavirus-Infektionen gekommen war.