WHO: Noch nicht einmal erste Welle überstanden

In vielen Ländern ist die Zahl an Coronavirus-Fällen besorgniserregend - dennoch meinen Experten der Weltgesundheitsorganisation (WHO), das seien keine Anzeichen einer zweiten Welle. Vielmehr sei man international am Höhepunkt der ersten Welle angelangt, erklärte der WHO-Nothilfekoordinator Michael Ryan am Freitagabend in einem Briefing bei der Genfer Auslandspresse.