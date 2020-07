Villacher drohte Polizei: „Ich mach euch fertig!“

In der Nacht auf Donnerstag gegen 2 Uhr mussten Polizisten in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in Villach gegen einen 25-jährigen Mann einschreiten. „Der Amtsbekannte aus dem Bezirk Villach-Land hatte die Wohnungstüre seiner Lebensgefährtin eingetreten und sich in deren Wohnung aufgehalten. Zudem wurde uns gemeldet, dass von dort aus lautes Geschrei zu hören sei“, so ein Polizist.