Harry: Emotionale Worte zu Dianas 59. Geburtstag

Mit einer emotionalen Video-Botschaft hat sich Prinz Harry anlässlich des 59. Geburtstages seiner Mutter Prinzessin Diana zu Wort gemeldet. „Es tut mir leid, dass wir die Welt nicht zu dem gemacht haben, was ihr verdient“, erklärte der 35-Jährige in einem Statement, in dem er sich - auch in Andenken an die so früh verstorbene Lady Di - gegen Rassismus in der Gesellschaft ausspricht.