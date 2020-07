Führerschein-Neuling bretterte mit 208 km/h dahin

Der 18-jährige Einheimische war gegen 21.20 Uhr in Fahrtrichtung Innsbruck unterwegs, als er auf Höhe Stams in die Tempo-Falle geriet. Eigentlich gilt in diesem Abschnitt eine Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h. Der junge Lenker wurde mit 208 km/h geblitzt und war somit um 78 km/h zu schnell!