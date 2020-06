In Landeck schlugen Diebe erneut zu

Bereits am 22. November 2019 hatten der Mann und die Frau in dem Geschäft Schermaschinen und Klauenschneidescheiben gestohlen. Nun schlugen sie erneut zu. Am Dienstag in der Zeit zwischen 17.41 Uhr und 17.45 Uhr stahlen sie im Verkaufsraum des „Lagerhaus“ wieder zwei Klauenschneidescheiben. Beide Täter sind auf der Videoüberwachung beim Betreten und Verlassen des Geschäftes zu sehen.