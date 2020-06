Neuer Leiter für die Tiroler Volksschauspiele

Seit 14 Jahren Intendant am Theater Konstanz am Bodensee

Nix wirkt seit 14 Jahren als Intendant am Theater Konstanz am Bodensee, welches als eines der erfolgreichsten Schauspielhäuser in Deutschland gilt. Der neue künstlerische Leiter für den Zeitraum 2021 bis 2024 der renommierten Tiroler Volksschauspiele in Telfs studierte zudem Rechts- und Politikwissenschaften, und machte sich überregional als Strafverteidiger im Bereich Kapitalverbrechen einen Namen. Die Jury begründete ihre Entscheidung damit, dass Nix die „gewünschten Ecken und Kanten“ mit sich bringe.