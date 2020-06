Lkw-Reifen prallte gegen Auto von Tirolerin

Schreckmoment für eine Tirolerin (43) und deren Tochter am Donnerstagvormittag in Salzburg! Auf der Pinzgauer Bundesstraße (B311) zwischen Saalfelden und Weißbach bei Lofer hatte sich von einem Lkw ein Reifen gelöst. Das Rad rollte daraufhin in den Gegenverkehr und prallte gegen den Wagen des Mutter-Tochter-Gespanns.