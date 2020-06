Werkzeug, Schmuck und Geld gestohlen

Den Auftakt zum Einbruchsreigen machten Kriminelle in Neusiedl: Die Täter brachen den Sicherheitsbügel eines Baucontainers in auf und stahlen sämtliches darin gelagertes Werkzeug sowie Baumaschinen und Messgeräte", so ein Sprecher der Exekutive. Der angerichtete Schaden beträgt mehrere Tausend Euro.