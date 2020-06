Polizei bittet um Fotos während Katastrophen

Nur in Katastrophenzeiten aktiv

Mithilfe solcher Aufnahmen könne die Polizei zudem besser entscheiden, wie viele Rettungskräfte in die jeweils betroffene Katastrophenregion entsandt werden müssen. Gegenwärtig müssen die Einsatzkräfte selbst an Ort und Stelle sein, um sich ein Bild von der Lage zu machen, oder sind auf die Verkehrsüberwachungskameras angewiesen. Die geplante Webseite werde nur in Katastrophenzeiten aktiviert, hieß es.