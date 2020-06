Großraum Tokio von starkem Erdbeben erschüttert

Noch keine Informationen zu Verletzten

Berichte über Schäden oder Verletzte lagen zunächst nicht vor. Von Zentraljapan bis Nordostjapan waren aber starke Erschütterungen zu spüren. Eine Warnung vor einem Tsunami wurde jedoch nicht ausgegeben. Japan ist eines der am stärksten durch Erdbeben gefährdeten Länder der Welt. In der Präfektur Chiba sowie der angrenzenden Präfektur Ibaraki ist es in letzter Zeit vermehrt zu Erdbeben gekommen.