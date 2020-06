Bursche (18) rast mit 162 km/h über Bundesstraße

Verkehrsbericht 2019

Mit seiner Vorgehensweise liegt der Einheimische leider in einem gefährlichen Trend. Wie die kürzlich veröffentlichte Verkehrsstatistik zeigt, stieg die Zahl der Temposünder in Tirol im Vorjahr rasant an - um 14 Prozent auf 618.688. Auch die Alkoholdelikte (inklusive Drogen am Steuer) stiegen kräftig. Von 3256 Fällen im Jahr 2018 auf 3781 im Vorjahr (plus 16 Prozent). Wobei die Drogendelikte von 38 auf 172 fast um das Fünffache zulegten.