Für Kurzarbeit flossen bereits 421 Millionen Euro

„Krone“:Herr Straßer, rund um die Corona-Kurzarbeit gibt’s immer wieder Meldungen, dass es Missbrauch bei den Beihilfen gibt. Wie sehen Sie das?

Gerhard Straßer: Wir bekommen immer wieder Anzeigen, kooperieren in den Fällen mit der Finanz. Es gibt dann in den Firmen Überprüfungen vor Ort. Für konkrete Ergebnisse ist es zu früh, da in vielen Fällen die Abrechnung bei uns erst durchgeführt wird.