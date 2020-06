Deutschland nimmt Rückführungen wieder auf

In Deutschland finden die während der Corona-Pandemie ausgesetzten Rückführungen von Migranten in andere europäische Staaten wieder statt. Das bestätigte das Innenministerium der Deutschen Presse-Agentur. Die Rückkehr zum regulären System soll demnach schrittweise erfolgen. So sollen Asylwerber zunächst auf dem Landweg in Nachbarstaaten Deutschlands gebracht werden, später dann auch per Flug in andere Länder, „vorzugsweise mittels Chartermaschinen“. Wer Symptome einer durch das Coronavirus ausgelösten Covid-19-Erkrankung zeigt oder nachweislich erkrankt ist, soll bis zur Genesung bleiben dürfen.