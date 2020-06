US-Bürger zu 16 Jahren Haft in Russland verurteilt

Seit eineinhalb Jahren in Haft

Whelans Anwalt Wladimir Scherebenkow hatte im Vorfeld immer wieder kritisiert, dass es in dem Verfahren keine Beweise gegeben habe. Er möchte das Urteil anfechten, wie er am Montag erklärte. In seinem Schlusswort vor Gericht hatte Whelan nochmals betont, dass er unschuldig sei. Auch Zeugen hätten bestätigt, dass Whelan weder Informanten angeworben noch geheime Informationen gesammelt habe, sagte Scherebenkow. Whelan war im Dezember 2018 festgenommen worden und saß seither in Haft.