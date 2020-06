15-Jähriger krachte in Kramsach mit Moped in Bach

Kurz nach 19 Uhr lenkte der 15-Jährige sein Moped auf einer Gemeindestraße in Kramsach in westliche Fahrtrichtung. „In Voldöpp entschloss sich der Jugendliche, noch kurz Cross zu fahren und lenkte das Gefährt in das angrenzende Feld mit hohem Grasstand“, heißt es seitens der Polizei. Dabei übersah der 15-Jährige einen Seitenbach, stürzte in das Bachbett und verletzte sich dabei am rechten Knie bzw. am rechten Oberschenkel. Nach der Erstversorgung wurde der Jugendliche mit der Rettung in das Krankenhaus nach Schwaz gebracht. Das Moped wurde stark beschädigt.