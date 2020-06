„Dolce Vita“: Partytiger mit vielen Talenten

Der Kunde bestimmt Wert und auch Preis

Und dann erzählen die Unternehmer etwas, das unrealistisch und fast naiv klingt – aber auch das hat bisher funktioniert. „Die Kunden entscheiden selbst, wie viel ihnen ihr Event-Mobil oder eine Fotobox wert ist“, erklärt Tinzl. Heißt in der Theorie: Jeder kann zahlen, was er will! In der Praxis wird den Kunden vorgerechnet, was zwischen „knapp vor dem Verhungern“ und den marktüblichen Preisen möglich ist – dann wird entschieden. Sief: „Die allermeisten zahlen wirklich faire Preise. Diese Wertschätzung freut uns natürlich.“ Danach hört man noch etwas, das in jedem Business-Plan stehen sollte: „Glückliche Kunden zahlen gerne einen angemessenen Preis.“