„DualSense“: Sony enthüllt neuen PS5-Controller

Fühlt sich kleiner an, als er aussieht

Die Herausforderung dabei sei gewesen, die Komponenten so einzupassen, dass der Controller nicht an Handlichkeit einbüßt - und dafür zu sorgen, dass dieser sich „kleiner anfühlt, als er aussieht“. „Letztendlich haben wir den Winkel der Handtrigger geändert und einige kleine Anpassungen am Griff vorgenommen. Darüber hinaus haben wir keine Mühen gescheut, um eine lange Akkulaufzeit des DualSense beizubehalten und das Gewicht des Controllers beim Hinzufügen neuer Funktionen so weit wie möglich zu verringern“, schreibt Nishino.