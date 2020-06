BMW schaltet im Werk in Steyr nun einen Gang höher

Neustart erfolgte am 27. April

Ein bedeutendes Flaggschiff ist dabei das BMW-Motorenwerk in Steyr, das zugleich die größte Antriebsproduktion des deutschen Premiumherstellers weltweit ist. Im Vorjahr wurden in Steyr von 4500 Mitarbeitern mehr als 1,2 Millionen Motoren, sowie 12 Millionen Antriebskomponenten erzeugt - Zahlen, von denen man heuer weit entfernt sein wird. Denn die Produktion war Ende März fast komplett still gelegt worden, dann nach einigen Verschiebungen am 27. April angelaufen.