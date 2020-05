Autoüberschlag nach Kollision mit Rehbock

Fataler Wildunfall am Samstag in den frühen Morgenstunden in Tirol: Ein Rehbock sprang in Weißenbach (Bezirk Reutte) in einer lang gezogenen Kurve auf die Straße und wurde von einem 25-jährigen Autolenker mit voller Wucht erfasst. Daraufhin geriet das Fahrzeug ins Schleudern, prallte auf der rechten Fahrbahnseite gegen die Leitschiene und wurde letztlich in den Straßengraben katapultiert.