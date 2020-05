Adelsexperte: Story über „erschöpfte“ Kate falsch

Wie der Journalist Richard Palmer berichtet, hätten der Herzog und die Herzogin von Cambridge wenig Freude an einem Bericht im Magazin „Tatler“, in dem behauptet wird, die dreifache Mutter leide bereits an „Erschöpfung“ und fühle sich „gefangen“ wegen der Arbeitslast, die nach dem Ausstieg von Prinz Harry und Herzogin Meghan auf sie abgeladen worden sei.