Nach Horror-Unfall sucht Familie nach ihrem Retter

Suche nach Helfer in der Not

Ein Mann hat Roland B. mit dem Rautekgriff in Sicherheit gebracht. „Ich habe noch gefragt, machst du eh nichts falsch? Er hat gemeint, er sei Medizinstudent“, so das Unfallopfer weiter. Nun möchte er sich gemeinsam mit Frau und Kindern bei dem unbekannten Retter und allen anderen Helfern bedanken. Die Familie konnte die Spitäler bereits verlassen.