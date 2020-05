Von einem, der auszog, Österreich zu erkunden...

Nadja, die Stadtfüchsin

Wirbelwindartig rasten sie über Wien, wo heute rund 1,9 Millionen Menschen leben. Verträumt schlenderten sie den Wanderweg des Mühlwassers entlang, belauschten Karpfen beim Grundeln und bestaunten Aale beim Aalen, machten eine Pause beim Schillerwasser - bis sie plötzlich eine Stupsnase und zwei Ohren erspähten. Martin und Rod hüpften zurück. „Oida, nua ned hudln“, keckerte Nadja, eine gemütliche Stadtfüchsin. „I sitz da wie a Aanser, und ihr mochts an auf Lepschi.“ Martin verstand nicht ganz, aber mittlerweile war er sehr hungrig. „Liebe Frau Fuchs!“ - „Nadja.“ - „Liebe Frau Fuchs Nadja, weißt du zufällig, wo wir was zu essen bekommen?“ Nadja richtete sich auf und bellte: „Na eh kloar! I hob ah schon an Flamoo. Wos hoitets von an leiwanden Kaiserschmarrn?“