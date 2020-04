Von einem, der auszog, Österreich zu erkunden...

Hops! Wie Murmeln purzelten Rod und Martin auf eine Wiese am Petersberg in Friesach. Die Landung war na ja, nicht beinbrechend. Voller Neugierde, aber mit leerem Magen erkundeten die beiden die Burgenstadt, die 1215 erstmals urkundlich als „Civitas“, also als Stadt (Latein) erwähnt wurde, und somit die älteste Stadt Kärntens ist. Sie flogen über den wasserführenden Stadtgraben, auf den Virgilienberg mit seiner Ruine und wieder zum Petersberg.