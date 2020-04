Von einem, der auszog, Österreich zu erkunden...

Als der Adler sprechen lernte

Gar nicht so einfach für einen Vogel. Auf der Suche nach Buchstaben schnüffelte er in Blumen - hatschi! - und drehte jeden Käfer um. Der Adler sauste durch die Lüfte, bis sein Auge etwas erspähte: einen Park mit anderen Vögeln! Am Turnersee in Kärnten leben verschiedene Vogelarten. Rod Elbahn machte einen Sturzflug und landete direkt bei einem Gelbbrustara. „Olá, como está voçê.“ - Rod verstand nicht. „Oh, me desculpe. Wie unhöflich von mir. Mein Name ist Miguel Bernado Costa Santos. Wie kann ich dir helfen?“