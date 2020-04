Von einem, der auszog, Österreich zu erkunden...

Wie lange fliegen wir denn noch?„, wurde Martin ungeduldig. Schließlich waren er und Adler Rod Elbahn schon seit einiger Zeit ohne Proviant unterwegs. Rod düste über Flüsse und Maulwurfhügel, durch Baumkronen und Schmetterlingsschwärme bis sie an einem ganz besonderen Ort zum Anflug ansetzten: auf einem Felsstück namens “Bruthenne„. In Tragöß über dem Grünen See nach der Pfarralm liegt ein Felsblock am Weg. Es heißt, jeder Wanderer, der zum ersten Mal hier vorübergeht, soll einen Stein werfen. Gesagt, getan. Martin hatte noch ein “Murnockerl„ eingesteckt und warf den Stein meterweit.