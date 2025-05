Die grenzenlose Kraft der siebenfachen Mama

Unterricht auch zu Hause

Die Kinder haben alle recht unterschiedliche Eigenschaften und Talente. Und um sie ihren Fähigkeiten gemäß zu fördern, unterrichtete sie die Kinder im häuslichen Unterricht. „Das war eine sehr wertvolle Zeit und unsere Kinder stehen nun mit beiden Beinen im Leben.“ Die Kinder gehen alle einen tollen Weg. „Viele vollen beruflich selbstständig sein. Ein Kind führt etwa die Teedose in Klagenfurt.“ Mittlerweile hat Christina schon vier Enkelkinder, „das älteste ist sechs Jahre alt. Ein Fünftes ist unterwegs, kommt in den nächsten Tagen. Vielleicht gerade am Muttertag.“