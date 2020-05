Von einem, der auszog, Österreich zu erkunden...

Ausflug in Niederösterreich: Ötscher Tropfsteinhöhle

Und hoch vom Himmel rutschten sie gleich unter die Erde: In die Ötscher Tropfsteinhöhle, die mit über 26.000 Metern die längste und tiefste Höhle Niederösterreichs ist. „Das ist ja wie in einer Zauberwelt“, war Martin fasziniert. „Es werden auch unzählige Sagen erzählt. Beispielsweise heißt es, im sogenannten Geldloch lägen Schätze, die von Drachen, Böcken und Schlangen bewacht würden“, flüsterte der nun doch etwas ängstliche Adler.